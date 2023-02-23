Захопити до літа Донбас і утримати регіон: у Генштабі назвали план Росії на фронті

Окупанти Росії намагатимуться зірвати підготовку сил оборони України до наступальних дій та постачання озброєнь від Заходу, сказав Олексій Громов.

Окупанти Росії спробують утримати "сухопутний коридор" до захопленого Криму - Громов / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Ворожі війська Росії у найближчій перспективі хочуть окупувати ключові населені пункти Донецької області. Надалі вони спробують до літа захопити Луганську область і утримати Донбас. У пріоритеті окупантів, в тому числі, зрив планів з контрнаступу ЗСУ та постачань Україні зброї. Про це заявив заступник начальника Головного управління Генштабу Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 23 лютого, він розповів про те, що Москва не змінює своїх стратегічних цілей щодо захоплення Донецької та Луганської областей. Росіяни намагатимуться їх окупувати до літа і утримати над ними контроль.

"Російські стратегічні цілі не змінилися. У найближчій перспективі кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області, а в подальшому - захопити до літа і утримати Донецьку і Луганську області", - сказав Громов.

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Також Олексій Громов підкреслив, що серед пріоритетних завдань ворога – зрив підготовки ЗСУ до подальших дій, постачань зброї від Заходу і захист "сухопутного коридору", який йде з території агресора Росії до окупованого Криму.

Наступ Росії на Україну

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що наступ агресора РФ на Україну почався в лютому.

Загарбники ведуть активні бойові дії в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Ворог хоче захопити Куп'янськ Харківської області, а також Лиман, Бахмут, Мар'їнку, Авдіївку та Вугледар Донецької області.

В Інституті вивчення війни зазначили, що окупантам Росії не вистачає бойової потужності та ресурсів для її нових наступальних операцій проти України. Загарбники атакують на Донбасі і в Запорізькій області, але не можуть досягти просування.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що активна фаза війни Росії проти України може закінчитися влітку 2023 року.

За його словами, Захід передає все більше і більше необхідної ЗСУ зброї. Згідно з його прогнозом, в України є всі шанси завершити війну виходом на свої кордони 1991 року.

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Війна Росії проти України: