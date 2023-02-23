Подоляк розніс Путіна через Донбас і заявив про можливість швидко звільнити Крим

Україна може звільнити захоплений агресором Росією Крим раніше, ніж окупований Донбас, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Україні для звільнення Криму потрібні далекобійні ракети - Подоляк / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Сили оборони України з точки зору військової логіки і за оптимальних умов здатні досить швидко звільнити захоплений Росією Кримський півострів. Все залежить від потрібних об'ємів зброї і наявності далекобійних ракет. Окуповані Донецьку і Луганську області потрібно звільняти максимально жорстко, щоб провчити російського директора Володимира Путіна. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В інтерв'ю DW він розповів про те, що Крим, за логікою військових дій, які наразі відбуваються, звільнити легше, ніж Донбас.

За словами чиновника, окуповані Донеччину і Луганщину треба звільняти максимально жорстко, щоб провчити Путіна.

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"Логіка війни така, що можливість звільнити Крим абсолютна. І якомога швидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ. Хоча мені здається, що ми повинні максимально жорстко звільнити Донецьк і Луганськ. Це було б символічно. Щоб ця істота, яка постійно виступає, говорить про "донбаський народ" (ймовірно, мова йде про президента РФ Путіна, який вживає вигадане словосполучення "народ Донбасса", - ред.), що треба звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб ця істота припинила ображати слово "Донбас". Щоб у нього був такий комплекс неповноцінності", - пояснив свою позицію Подоляк.

Також він уточнив, що звільнити захоплений Крим з оперативно-тактичної точки зору можна досить швидко, якщо будуть правильні умови. Одна з них - наявність далекобійних ракет, які дозволять дістати окупантів у Криму всюди.

"Знову ж таки, це як будуть заплановані наші контроперації, це обсяги зброї і можливість досягти скрізь на півострові Крим ракетами ATACMS", - підкреслив Михайло Подоляк.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес раніше заявив, що ЗСУ потрібно звільнити Крим. За його словами, поки окупований півострів перебуватиме під незаконним контролем Росії, Україні загрожує військова небезпека і нездатність відновити свою економіку. На його думку, для звільнення Криму українським військам потрібні далекобійні ракети.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що звільнення Криму неминуче. За даними військової розвідки, після звірств російської армії проти українців на півострові стали змінюватися настрої навіть серед тих, хто раніше був затятим прихильником РФ.

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука вважає, що, навпаки, Донецьку і Луганську області буде легше звільнити, ніж Крим.

На його думку, Крим – досить-таки складна територія, на яку буде важко зайти.

Наступ Росії: