Окупанти в паніці: партизани підірвали авто з топполіцаєм захопленого РФ Маріуполя

В окупованому Маріуполі підірвали машину одного з топ-військових.

У Маріуполі підірвали авто одного з військових ватажків РФ / Скріншот

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підірвали автомобіль одного з військових ватажків російських загарбників.

"У Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) прогримів вибух", - йдеться в повідомленні прес-служби Маріупольської міської ради.

Як зазначили у міськраді, за попередньою інформацією, вибухнула машина одного з командирів окупантів.

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"Маріупольський опір завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши машину одного з топ-військових. Подробиці згодом", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.

"Вранці підірвали автомобіль начальника поліції Москвіна. Він живий, все добре", — заявили у так званих "силових структурах "ДНР". За іншими даними Москвін контужений.

Підірване авто в Маріуполі / скріншот

Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.

Близько 14: 00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.

Нагадавши, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.

Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.

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