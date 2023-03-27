Окупанти в паніці: партизани підірвали авто з топполіцаєм захопленого РФ Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області підірвали автомобіль одного з військових ватажків російських загарбників.
"У Маріуполі о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) прогримів вибух", - йдеться в повідомленні прес-служби Маріупольської міської ради.
Як зазначили у міськраді, за попередньою інформацією, вибухнула машина одного з командирів окупантів.
"Маріупольський опір завдав удару в окупованому Маріуполі, підірвавши машину одного з топ-військових. Подробиці згодом", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.
"Вранці підірвали автомобіль начальника поліції Москвіна. Він живий, все добре", — заявили у так званих "силових структурах "ДНР". За іншими даними Москвін контужений.
Раніше повідомлялося, що в захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області прогримів потужний вибух, після чого російські окупанти закрили виїзди з міста.
Близько 14: 00 в самому центрі міста - в районі шахової школи пролунав гучний вибух.
Нагадавши, у районі села Дмитрівка Бердянського району Запорізької області внаслідок удару ЗСУ знищено ЗРК з-300 разом з окупантами.
Про це повідомив у Telegram український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.
"І саме в процесі зарядки комплексу за точними координатами розвідки Українська арта завдала удару. У цей момент там знаходилося близько 25 одиниць ЗРК, крани для зарядки і самі ракети. Після удару повідомляють про тривалу детонацію та пожежу, яку змогли ліквідувати лише через дві години", - зазначив він.
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