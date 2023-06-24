Окупанти в ніч на 24 червня випустили по Україні понад 50 ракет - Ігнат

Російські окупанти у ніч з п'ятницю на суботу, з 23 на 24 червня атакували Україну ракетами і дронами-камікадзе з різних напрямків. Як заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, вороги випустили понад 50 ракет.
"Ми мали атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет на цей раз. Потужна нічна атака", - сказав він.
Як каже офіцер, росіяни вкотре застосували бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Спікер особливо підкреслив, що такі ракети українські сили поки не можуть збивати - і для такого необхідні сучасні системи зброю
Також, сказав Гнат, окупанти випустили по Україні дві крилаті ракети "Калібр" морського базування і два дрони-камікадзе.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 червня країна-агресор і окупант РФ завдала ракетний удар по Києву. Уламки збитої ракети впали на 25-поверхову будівлю в Солом'янському районі столиці.
Є загиблі і постраждалі. Також масований удар було завдано по Дніпропетровщині.
"Восьма повітряна атака на Київ за червень. Ворог в черговий раз застосував свою звичайну тактику – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС випустили з району Каспію ракети Х-101/555. Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено понад 20 ракет", - повідомили в прес-службі Київської міської Військової адміністрації.
Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетної атаки окупантів РФ зросла до 3 осіб.
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