"Летить дуже швидко": у ЗСУ розкрили деталі удару РФ балістикою по Києву

Тривогу у Києві й області оголосили відразу після перших вибухів, зазначив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів подробиці нічного удару РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, t.me/Mykola_Kalashnyk

Стали відомі нові подробиці ракетного удару по Києву російських окупантів у ніч на понеділок, 11 листопада.

Ситуацію прояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, балістичні ракети летять дуже швидко і в силах протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу і ліквідувати ворожі цілі.

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За його словами, саме тому тривогу в Києві та області під час нічної атаки оголосили відразу після перших вибухів.

Як уточнив представник ПС ЗСУ, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією, з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить дуже швидко. Буквально - лічені хвилини для того, щоб відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити", - зазначив він.

Ігнат додав, що поки невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ цієї ночі. В даний час фахівці вивчають двигуни збитих ракет, щоб встановити їх тип.

Ракетний удар РФ по Києву

Рано вранці в понеділок, 11 грудня, у Києві пролунали близько 10 вибухів, було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну загрозу для Києва та області. Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пізніше повідомив, що російські окупанти спробували завдати по Києву ракетного удару за таким же сценарієм, як і місяць тому - по столиці була випущена балістика.

"Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 [росіяни] завдали чергового удару ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили і засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі", - написав Попко в Telegram.

В результаті роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Нагадаємо, 8 грудня російські окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони кілька разів змінювали курс. У Київській області працювали сили ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що РФ запустила по Україні 19 ракет, 14 з них знищили сили ППО.

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