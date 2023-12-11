Росіяни кинули всі сили на захоплення 3 міст: Світан прокоментував плани Кремля

За словами експерта, росіяни будуть намагатись відновити втрачені внаслідок Харківської операції ЗСУ позиції та дійти до міста Лиман.

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Росіяни будуть намагатись захопити 3 міста до виборів у Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ГУР МО

Росіяни будуть намагатись захопити Куп'янськ і Авдіївку до Нового року, однак це у них не вдасться. Про це повідомив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 каналу, зауваживши, що успіх цього плану буде залежати від обсягу сил і засобів, які противник може залучити для ведення наступальних дій на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

Малоймовірно, що окупанти використають абсолютно всі свої резерви для захоплення цих населених пунктів, оскільки це може призвести до величезних витрат ресурсів і не приведе до досягнення поставленої мети.

Як підкреслив Світан, ймовірно, окупанти спробують продовжити свої атаки принаймні до весни 2024 року. Протягом цього періоду вони планують інтенсивно атакувати позиції Сил оборони України.

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"До Нового року у них немає можливості виконати це завдання. Це нереально. Вони будуть намагатися зробити це до так званих виборів у березні 2024 року. За 3 місяці спробують вийти на Куп'янськ-Вузловий. Саме цей пункт їм особливо потрібен", – вважає Світан.

Куп'янськ-Вузловий – важлива логістична точка, яку Росія хоче перетворити у воєнний хаб. Одночасно окупанти планують витіснити українські війська з Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

"Також Росія має намір витиснути наших військових з лівого берега річки Оскіл та Сіверського Дінця та загалом якось дійти до Лимана, щоб відновити втрачені раніше позиції. Все буде залежати від того, які сили та засоби будуть в Сил оборони. Якщо достатньо, то втримаємо ці лінії оборони", – сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Окупанти розпочали перебазування значних військових резервів в напрямку Вугледара. Російські війська переміщують техніку через поля з Запорізької або Херсонської областей, а також частково з Росії. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Російські війська намагаються захопити Авдіївку, зокрема, планують оточити місто та захопити якнайбільше українських військових в полон. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ з 2004 по 2015 рік Іван Ступак.

Як повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, російські війська намагаються прорвати оборону Збройних сил України в напрямку Куп'янська та захопити це місто, яке має важливе стратегічне значення.

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