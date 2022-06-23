Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні: була як 100 футбольних полів

Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні / Еenergy

Окупанти розібрали та вивезли сонячну електростанцію, яка є найбільшою в Україні. Вона знаходиться у Токмаку Запорізької області на площі майже 100 га. Про це заявив Денис Казанський.

Сонячна електростанція Tokmak Solar Energy СЕС 50 МВт була введена в експлуатацію у 2018 році. Її власниками були місцеві депутати Руслан Божко та Олександр Рєпкін.

Як відомо, електроенергія цієї станції забезпечувала шість районів області, в тому числі майже всі курорти на узбережжі Азовського моря.

Окупанти вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні / Еenergy

За даними Vlasti.net, місцеві жителі бачили, як окупанти розбирали сонячні панелі, пакували їх та вивозили у невідомому напрямку. Площа цієї станції дорівнювала площі майже 100 футбольних полів.

За даними компанії, на території електростанції було встановлено 160 тис. сонячних панелей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що фермер на Херсонщині ліквідував російських окупантів, які хотіли вкрасти його техніку. Разом з охороною він відкрив вогонь по ворогах і вбив двох загарбників.

"Вони були у військовій формі, сказали, що забирають техніку "на потреби армії". Коли ми не погодилися, то почали ще більше "бикувати". Охорона не злякалася, відкрила вогонь. Двоє 200-х, ще парочка 300-х втекли. Чекаємо нових візитів", - додав підприємець.

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