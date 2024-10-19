Окупанти вдарили по житловому секторі в Одесі: які наслідки

Займання оперативно ліквідували працівники ДСНС.

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Удар по Одесі / колаж: Главред, фото: ДСНС Одещини, Олег Кіпер

Російські окупанти у ніч на суботу, 19 жовтня, завдали ракетного удару по Одесі й поцілили у приватний сектор, де знаходиться багато житлових будинків. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, пошкоджено понад 10 приватних будинків. За попередніми відомостями, минулося без постраждалих.

"Внаслідок атаки сталося загоряння триповерхової будівлі та двох легкових автомобілів поруч", - зазначив чиновник.

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Кіпер додав, що займання оперативно ліквідували наші вогнеборці.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину РФ проти цивільного населення Одещини", - підкреслив він.

Крім того, за даними пресслужби Головного управління ДСНС України в Одеській області, рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши велику пожежу в житловому будинку. Роботи з ліквідації займання ускладнювалися через повторний сигнал повітряної тривоги. Від ДСНС залучались 7 одиниць техніки та 21 вогнеборець.

Хто такий Олег Кіпер Голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року. Роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Працював заступником начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури України. Раніше обіймав посаду прокурора Києва, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 19 жовтня, атакувала Україну дронами і ракетами. Велика кількість повітряних цілей летіли на Київ. Відомо, що через удар дронами у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія також здійснила одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Під ударом опинився і Київ.

Крім того, керівник ЦПД при РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко раніше говорив, що російські окупанти накопичують ракети для майбутньої масованої атаки на Україну.

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