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"РФ битиме по Україні до останнього": Жданов назвав цілі ударів окупантів

Олексій Тесля
30 серпня 2023, 11:49 оновлено 30 серпня, 12:00
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Удари по Україні наносяться практично щоночі, і вони триватимуть, попередив Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов попередив про ймовірність нових ударів РФ / Главред, Міноборони РФ

Росія вже не може завдавати таких масованих ударів, які викликали блекаути в Україні минулого року, заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Удари наносяться практично щоночі, і вони будуть продовжуватися. Так що для нас тут нічого нового. Різниця лише в тому, що один удар може бути слабшим, а інший – сильнішим. І потрібно бути готовими до того, що Росія битиме по Україні до останнього дня війни. Навіть якщо у Росії залишиться лише одна ракета, вона все одно вдарить нею по нас", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив, що з кожним місяцем різниця між запасами ракет і можливостями російського військово-промислового комплексу зменшується, тому ракетних ударів по Україні ставатиме менше.

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Разом з тим він вважає, що кожен приліт дрона в Москву "підливає масло у вогонь".

"Кожен вибух, навіть маленький, без жертв, приліт по якомусь символу або об'єкту їх гордості, такому як той же Москва-Сіті (до речі, ми б'ємо якраз в ту вежу, де розташовані Міністерства РФ і немає житлових квартир), стає черговою крапелькою в чашу терпіння і страху еліт в Москві. І еліти будуть змагатися один з одним, яка з них першою піде на відкритий протест проти Путіна і перестане терпіти", - додав Жданов.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала Київ ракетами, загинули дві людини. Уламки ракет впали в Шевченківському та Дарницькому районах столиці. Є загиблі і постраждалі.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що РФ готує новий масований удар: українцям назвали, чим готові бити окупанти. Росія вишукує варіанти прокладки маршрутів для майбутніх атак, попередила Наталія Гуменюк.

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Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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