Обрав сторону добра: у бою з російськими окупантами героїчно загинув 25-річний уродженець Тайваню

Герой загинув 2 листопада. За словами захисника, він "приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ".
У Львові 14 листопада попрощалися з 25-річним бійцем з Тайваню, який воював на боці України у лавах 93-ї бригади "Холодний Яр" і загинув на Луганщині. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Сьогодні у Львові попрощались з Героєм, який не був українцем по крові, однак віддав своє життя за Україну. 25-літній Тайванець Ценг Шенг-Гуанг Джонатан Ценг загинув захищаючи Україну", - написав Садовий у Telegram.
Як зазначив мер Львова, на початку повномасштабної війни Ценг добровільно приєднався до лав ЗСУ та воював у складі 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Захисник України загинув 2 листопада. У Героя залишилися батьки та дружина.
За словами Ценга, він "приїхав воювати на стороні добра, за Україну та за її народ".
Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.
Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.
Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.
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