Трамп може дати добро на далекобійні удари по РФ: ЗМІ дізналися подробиці

Послаблення обмежень може дозволити Києву атакувати військові об'єкти на території Росії.

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Дональд Трамп може зняти обмеження для України / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook/WhiteHouse, nato.int

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість повного зняття всіх обмежень свого попередника на використання західної зброї Україною.

"Сполучені Штати ще не скасували всіх обмежень часів Джо Байдена на ведення бойових дій в Україні, але президент Дональд Трамп "серйозно розглядає" можливість цього, повідомили вашингтонському кореспондентові Kyiv Post два високопосадовці із західних країн у понеділок", - повідомляє Kyiv Post із посиланням на джерела.

"Усі раніше запроваджені обмеження - незалежно від того, ослаблені вони вже чи ні - зараз переглядаються, оскільки президент вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам щодо повернення Росії за стіл переговорів", - розповів один американський чиновник. відео дня

Вашингтонський військовий аналітик Хорхе Ріверо зазначив, що раніше ці обмеження ефективно захищали критично важливі об'єкти російської військової інфраструктури та ланцюги постачання.

"Послаблення обмежень може дозволити Києву атакувати військові об'єкти на території Росії, зокрема авіабази, відповідальні за запуски безпілотників "Герань-2" і стратегічних бомбардувальників, які завдавали тривалих ударів по українських містах", - сказав він.

/ Главред

"Ця зміна політики може ще більше дозволити українським силам атакувати російські вузли командування і управління, а також логістичні артерії глибоко всередині Росії за допомогою високоточних боєприпасів", - додав Ріверо.

Зазначається, що раніше в понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що більше немає жодних обмежень щодо дальності використання зброї, яку постачають Україні її західні союзники, а це означає, що Київ може захищатися, атакуючи військові позиції в Росії. Кремль назвав це "небезпечним кроком".

Один західний чиновник повідомив Kyiv Post у понеділок увечері, що остаточне рішення Трампа щодо покарання Росії, а також наступний етап підтримки України обговорюватимуться під час зустрічей із німецькими урядовцями у Вашингтоні цього тижня.

За даними джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує відвідати столицю США найближчими днями.

Раніше повідомлялося про те, що чотири країни більше не обмежують далекобійність зброї для України. ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський висловив надію, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвалить поставку крилатих ракет Taurus.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Втім, остаточне рішення залишається за Німеччиною.

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Що таке Kyiv Post? KyivPost — найстаріша українська англомовна щотижнева газета. Американець Джед Санден заснував її 18 жовтня 1995 у Києві, а пізніше створив KP Media для своїх холдингів. Газета, яка вийшла в Інтернеті у 2002 році, спрямована на українських та іноземних читачів, які цікавляться загальним питаннями у політичному, діловому та розважальному сферах, пише Вікіпедія.

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