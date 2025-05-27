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РФ уже не може запускати по Україні багато ракет, є 2 серйозні причини – Defense Express

Альона Вороніна
27 травня 2025, 14:23
1066
РФ залучила до обстрілів в минулі дні навіть рідкісні стратегічні бомбардувальники Ту-160. Але при цьому випустила відносно небагато ракет.
Fath-360, ракеты, Путин
РФ не може запускати по Україні багато ракет, є 2 серйозні причини/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скрін з параду 9 травня

Коротко:

  • Під час минулих атак РФ за два дні запустила по Україні лише 64 ракети
  • РФ так мало випустила ракет навіть попри солідні запаси, адже щомісяця виготовляє 150 ракет
  • Є кілька причин, чому окупанти не можуть запускати по Україні багато ракет одразу

Країна-агресорка Росія за минулі кілька днів здійснила кілька комбінованих ударів по Україні з використанням балістичних і крилатих ракет, дронів тощо. Але попри те, що запаси ракет в РФ очевидно є, ворог за два дні використав лише 64 крилаті ракети.

Про це пише профільне видання Defense Express. У виданні нагадали, що, згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 травня російські окупанти випустили по нашій державі 55 крилатих ракет, з яких 45 було збито. У наступну ніч, на 26 травня, загарбники запустили по Україні ще 9 ракет Х-101 з літаків Ту-95МС. Тобто загалом за два дні було використано 64 крилаті ракети.

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І це при тому, що Росія до цих обстрілів залучила навіть рідкісні стратегічні бомбардувальники Ту-160, які востаннє використовувала ще в листопаді 2024 року.

Удари, які відбулися в минулі кілька днів, стали першою серією масованих комбінованих атак у травні. Перед тим аналогічний обстріл був лише 24 квітня. Тобто у росіян було майже місяць на накопичення запасів.

Також у виданні нагадали, що у 2025 році подібні удари були лише п'ять разів: 15 січня, 25 лютого, 7 березня, 24 квітня та 25-26 травня. Загалом РФ під час цих атак застосувала лише 191 крилату ракету.

Згідно з оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, країна-агресорка Росія кожного місяця виготовляє близько 150 далекобійних ракет різних типів, зокрема – до 53 одиниць Х-101, не враховуючи "Калібри" чи Р-500 для "Іскандерів".

У виданні наголосили, що, зважаючи на всю описану вище інформацію, темпи використання цих ракет об'єктивно не відповідають темпам їх виробництва за всіма оцінками. Зазначається, що це можна було б пояснити або тим, що РФ намагається накопичити ракети, або тим, що оцінки російського виробництва далекобійних ракет були, можливо, завищеними.

"Але така економія вже не відповідає тому, що російська атака 25-26 травня мала бути демонстрацією сили і можливостей у відповідь на удари українськими дронами. Тобто чомусь ворог використав значно менше ракет, ніж за оцінками мав, навіть у парадигмі їх накопичення. При цьому з початку року максимальна загальна кількість крилатих ракет, які запускає РФ – 64 одиниці за два дні поспіль", – пишуть аналітики.

Аналітики назвали дві причини, чому Росії зараз так важко запускати одночасно велику кількість ракет:

  • дефіцит ракетних носіїв,
  • складність організації атаки.

Щодо першої причини, Росія зараз відчуває значний ризик, коли виводить надводні кораблі, а також має обмежені можливості підводних човнів, які не може повноцінно ремонтувати.

А щодо запуску повітряних ракет Х-101, то ситуація вказує на серйозні обмеження з боку самих носіїв – стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. РФ змушена економити ресурс таких стратегічних бомбардувальників, і такі борти замість звичних 6-8 ракет за один виліт часто запускають лише 1-2 ракети.

Також аналітики звернули увагу, що постає питання, чи взагалі в РФ є достатньо таких літаків Ту-95МС. На папері їх нібито має бути близько 40-50 одиниць, але в реальності все може бути інакше. Й навіть із заявлених 40-50 одиниць не усі можуть бути в льотному стані.

"Зокрема, відомо, що з 13 або 18 відомих стройових Ту-160 (в залежності від джерела) на ремонті та модернізації зараз перебуває одразу шість. Тобто від третини до половини всього парку Ту-160 на заводі, а ще частина цілком може очікувати на ремонт й бути в обмеженому чи взагалі нельотному стані. Якщо аналогічна ситуація і з Ту-95МС, то тоді у розпорядженні ворога цілком може бути далеко на 40, та навіть не 20 цих літаків, які здатні взагалі виконувати бойові завдання. Таким чином саме кількість ракетоносіїв та складність організації атаки крилатими ракетами у РФ цілком можуть превалювати над об'ємами їх виробництва", – зазначили аналітики.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, згідно з інформацією видання The Economist, РФ має в резерві близько 500 балістичних ракет. Для перехоплення однієї російської балістичної ракети зазвичай потрібні дві ракети-перехоплювача PAC-3.

Також раніше повідомлялося, що РФ виробляє ракети з БпЛА швидше за їх використання і може посилити удари. РФ може використовувати повітряні удари як підготовку до чергової фази наступальних дій.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня РФ запустила рекордну кількість дронів. Армія РФ застосувала всього 364 засоби повітряного нападу.

Також повідомлялося, що РФ готується до нових наступів – Зеленський розповів важливі подробиці. Зеленський доручив збільшити виробництво дронів-перехоплювачів та прискорити виробництво балістичних ракет.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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