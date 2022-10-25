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"Окупанти штурмують за наказом Путіна": у ЗСУ назвали найгарячіший напрямок на фронті

25 жовтня 2022, 19:08

Українські воїни настільки виснажили росіян, що окупанти можуть йти в атаку тільки на одному напрямку.

Украинские военные, ВСУ
У ЗСУ назвали найгарячіший напрямок на фронті/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Російські загарбники найбільше атакують на Бахмутському напрямку. Окупанти задіяли там різні види озброєння і перекинули найбільше особового складу.

Про це розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Він зазначив, що саме до цього напрямку прикуто найбільше уваги російського військового керівництва.

"Це зараз найбільше, де ворог атакує нас і намагається просунутися, де наноситься найбільше ураження всіма системами ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню, авіацією, де зосереджено найбільше його живої сили і прикуто найбільше уваги його керівних органів", – розповів Череватий.

Речник Східного угруповання ЗСУ зазначив, що російський диктатор Володимир Путін поставив перед окупантами завдання захопити весь Донбас. Тому зараз вони намагаються просуватися хоч десь.

Бахмут повинен був стати після Лисичанська і Сєвєродонецька логічним продовженням наступу окупантів на Донбасі. Проте українські військові дуже сильно виснажили ворога. Тому захисникам України вдається утримувати Бахмут та Авдіївку.

"Головне досягнення в тому, що збройні сили Росії можуть тільки на одному напрямку проявляти активність. Вони скуті серйозно нашими силами оборони. Вони щодня там несуть неймовірні втрати", – зазначає Череватий.

Раніше повідомлялося, що у районі Бахмута Донецької області бійці Збройних сил України відкинули російських окупантів на 2 кілометри. Ударами ЗСУ окупантів вибили зі східних околиць Бахмута – з позицій на асфальтному заводі. Відомо, що окупантам знадобилося 2 місяці боротьби за ці 2 км, а втратили вони їх за 48 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що війська РФ замінували Каховську гідроелектростанцію, застосувавши колосальну кількість вибухівки. Якщо окупанти її підірвуть, захоплений Крим мінімум на 10-15 років залишиться без води.

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