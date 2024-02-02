Ситуація на фронті значно погіршилась: генерал назвав головний ризик для України

Генерал зазначає, що Європа не виконала зобов'язань із запезпечення України снарядами, що негативно впливає на ситуацію на фронті.

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Генерал оцінив ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У Збройних силах України складна ситуація із снарядами на фронті. Сили оборони України можуть використовувати лише 5-7 тисяч боєприпасів на добу, тоді як противник – 50-70 тисяч. Однак допомога зі снарядами від Європи надходить дуже повільно. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко у інтерв'ю OBOZ.UA.

Романенко висловив свою думку щодо обіцянки Франції щодо постачання Україні 3000 снарядів щомісяця та заяви Німеччини про її здатність значно прискорити та збільшити обсяги військової допомоги.

"Тут важливо звернути увагу на два нюанси. Три тисячі снарядів не вистачить навіть на один день бойових дій. Росіяни щодня застосовують 50-70 тисяч снарядів. У нас раніше вдавалося застосовувати п’ять-сім тисяч. А тут дають три тисячі... " – пояснив ситуацію генерал-лейтенант. відео дня

Він також зазначив, що швидкість надання допомоги з боєприпасами є важливою, та нагадав про зобов’язання Європи надати Україні мільйон снарядів калібру 155 мм.

"Оскільки до закінчення терміну залишився один місяць, гадаю, ці зобов'язання не будуть виконані. Так само, як раніше Європа не виконала зобов'язань щодо постачання озброєнь, які сама на себе взяла", – сказав Романенко.

У той же час, він відзначив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав Росії понад два мільйони снарядів калібру 152 мм.

"Це відповідь європейцям щодо того, що вони допомагають не так повільно, як нам здається. На жаль, ситуація досить непроста, і це потрібно брати до уваги", – наголосив ексзаступник голови Генштабу.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розмістила понад 70 тисяч окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Донецької областей. При цьому, російські загарбники зазнали значних втрат під час штурмів: у кожній штурмовій групі вони втрачають до 70% особового складу.

Російські окупанти активізували свої дії на фронті, оскільки прагнуть досягти успіху перед президентськими виборами в РФ.

Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Дніпра. Окупанти постійно атакують поблизу Кринок, але українські військові успішно відбивають їх і утримують позиції. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

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