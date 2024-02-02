УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ситуація на фронті значно погіршилась: генерал назвав головний ризик для України

Юрій Берендій
2 лютого 2024, 13:16
Генерал зазначає, що Європа не виконала зобов'язань із запезпечення України снарядами, що негативно впливає на ситуацію на фронті.
Ситуація на фронті значно погіршилась: генерал назвав головний ризик для України
Генерал оцінив ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

У Збройних силах України складна ситуація із снарядами на фронті. Сили оборони України можуть використовувати лише 5-7 тисяч боєприпасів на добу, тоді як противник – 50-70 тисяч. Однак допомога зі снарядами від Європи надходить дуже повільно. Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко у інтерв'ю OBOZ.UA.

Романенко висловив свою думку щодо обіцянки Франції щодо постачання Україні 3000 снарядів щомісяця та заяви Німеччини про її здатність значно прискорити та збільшити обсяги військової допомоги.

"Тут важливо звернути увагу на два нюанси. Три тисячі снарядів не вистачить навіть на один день бойових дій. Росіяни щодня застосовують 50-70 тисяч снарядів. У нас раніше вдавалося застосовувати п’ять-сім тисяч. А тут дають три тисячі... " – пояснив ситуацію генерал-лейтенант.

відео дня

Він також зазначив, що швидкість надання допомоги з боєприпасами є важливою, та нагадав про зобов’язання Європи надати Україні мільйон снарядів калібру 155 мм.

"Оскільки до закінчення терміну залишився один місяць, гадаю, ці зобов'язання не будуть виконані. Так само, як раніше Європа не виконала зобов'язань щодо постачання озброєнь, які сама на себе взяла", – сказав Романенко.

У той же час, він відзначив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав Росії понад два мільйони снарядів калібру 152 мм.

"Це відповідь європейцям щодо того, що вони допомагають не так повільно, як нам здається. На жаль, ситуація досить непроста, і це потрібно брати до уваги", – наголосив ексзаступник голови Генштабу.

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розмістила понад 70 тисяч окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Донецької областей. При цьому, російські загарбники зазнали значних втрат під час штурмів: у кожній штурмовій групі вони втрачають до 70% особового складу.

Російські окупанти активізували свої дії на фронті, оскільки прагнуть досягти успіху перед президентськими виборами в РФ.

Збройні сили України утримують позиції на лівому березі Дніпра. Окупанти постійно атакують поблизу Кринок, але українські військові успішно відбивають їх і утримують позиції. Про це розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Призов 500 тисяч осіб: в Міноборони розкрили деталі закону про мобілізацію

Призов 500 тисяч осіб: в Міноборони розкрили деталі закону про мобілізацію

14:44 Україна
РФ буде знову штурмувати Київ: генерал ЗСУ дав тривожний прогноз і назвав терміни

РФ буде знову штурмувати Київ: генерал ЗСУ дав тривожний прогноз і назвав терміни

13:51 Україна
Шість прямих влучань: Буданов розкрив деталі знищення ракетного катера РФ

Шість прямих влучань: Буданов розкрив деталі знищення ракетного катера РФ

12:54 Україна
Всі головні новини

Останні новини

14:44

Призов 500 тисяч осіб: в Міноборони розкрили деталі закону про мобілізацію

14:42

Німецький телеканал оскандалився через репортаж з Маріуполя: МЗС вимагає пояснень

14:14

Чоловік у 103 роки одружився з 49-річною жінкою: як виглядає параВідео

14:09

Церковне свято 3 лютого: чому не можна носити речі темного кольору цього дня

14:07

Лише люди з надздібностями знайдуть 2 зайві предмети: оптична ілюзія для геніїв

Проблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – АйзенбергПроблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – Айзенберг
13:58

Скільки разів спалювали Москву: історія питання і приголомшливі деталіВідео

13:51

Окупанти зробили "сюрприз" Путіну, поставивши рекорд із втрат за 3 місяці – Коваленко

13:51

РФ буде знову штурмувати Київ: генерал ЗСУ дав тривожний прогноз і назвав терміни

13:39

Виведення військ з Авдіївки: екскомандир "Айдару" розкрив колосальні втрати

Реклама
13:16

Ситуація на фронті значно погіршилась: генерал назвав головний ризик для України

13:10

Чим відмити застарілий жир із мультиварки: легкий, але дуже ефективний спосіб

12:54

Шість прямих влучань: Буданов розкрив деталі знищення ракетного катера РФ

12:40

"70% складу штурмових груп": у ЗСУ розповіли про величезні втрати окупантів Херсонщині

12:35

Пугачова та Орбакайте запалили на концерті в ІзраїліВідео

12:30

Як швидко зняти гель-лак удома: потрібна лише сода, рідина для миття посуду і вода

12:07

"Це має знати кожен": яка потужна подія відбудеться в лютому і коли чекати на перемогу - прогнозВідео

12:03

Китайський гороскоп на 3 лютого: Щуру - плітки, Бику - відстроювання кордонів

12:00

Єфремов відсидить половину терміну за летальну ДТП: "клоун" Охлобистін забився в радості

11:59

В ОП назвали помилки контрнаступу і розкрили стратегію нової атаки ЗСУ

11:58

Як швидко видалити супер клей із пальців: спосіб, який допоможе кожному

Реклама
11:41

Будемо висміювати пропагандистів РФ і далі: Данилко прокоментував заборону на в'їзд в ОАЕ

11:33

ЗСУ ліквідували у Брянську групу співробітників ФСБ, яких готували до війни в Україні

11:24

На телеканалі Бігуді вперше в Україні відбудеться премʼєра популярного турецького серіалу "Любов не розуміє слів"Відео

11:14

"Краще висушити дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові": яскраві цитати Кузьми Скрябіна про війну

11:08

Прийде "спека" у +20: якою буде погода в Україні в лютому

10:53

РФ б'є балістикою і дронами: у ЗСУ назвали цілі масованих ударів ворога

10:48

Путін розмріявся створити "демілітаризовану зону" в Україні: у США відповіли на заяву

10:36

Де знімався фільм "Тіні забутих предків": новий неймовірний випуск "Світ навиворіт. Україна"

10:34

Простіше рецепту не знайти: готуємо домашній плавлений сир за 15 хвилин

10:20

Створить умови для наступу ЗСУ: в ISW оцінили стратегію Залужного

10:12

Помер легендарний український телеведучий

09:54

Удар по аеродрому "Бельбек": у Мережі розповіли про ліквідацію генерала РФ

09:39

Лише геній знайде руку, рибу, банан і гриб за 1 хвилину: надзвичайно складна загадка

09:30

В Україні змінили правила для виходу на пенсію: кому не вийде це зробити

09:24

Заважав постачанню танків в Україну: у Бундестазі знайшли агента ФСБ - ЗМІ

09:13

Що означають слова "либонь" і "знічев’я": Авраменко сказав, як їх правильно використовуватиВідео

08:55

Кондратюк спрогнозував, чи зможе втікач Винник повернути приязнь українців

08:20

"Виграє лише Росія": у WP розповіли, до чого призведе звільнення Залужного

08:18

Як показання лічильників не "зробити" недійсними: українцям розповіли секрети

08:10

Від зміни Головкома катастрофи не станетьсяПогляд

Реклама
07:33

Путін почав реалізовувати довгострокові плани на окупованих територіях України

06:54

Без електрики 40 тис. українців: у Кривому Розі був "приліт" по підстанції Укренерго

06:10

Хто стоїть за Орбаном і його геополітикою?Погляд

05:05

Чи можна їсти на ніч, якщо хочете схуднути: тренерка розбила вщент популярний міфВідео

04:46

Тюльпани не зів'януть: як продовжити життя квітів у вазі до 2 тижнів

04:23

Буде більше стресу, ніж задоволення: коли в лютому не можна вирушати в дорогу

03:35

Удар по Бельбеку: ЗМІ розкрили, якими ракетами атакували та куди цілились ЗСУ

03:10

Потопили гордість російського флоту: в ГУР розкрили деталі знищення корабля РФ

02:40

Pменшать ризик інсульту та раку: лікар назвав корисні консервовані продукти

02:05

"Мають право його назвати негідником": Кондратюк розкрив своє ставлення до Ями

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти