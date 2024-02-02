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"70% складу штурмових груп": у ЗСУ розповіли про величезні втрати окупантів Херсонщині

Альона Вороніна
2 лютого 2024, 12:40
РФ зосередила на лівобережжі Дніпра понад 70 тисяч окупантів, але через великі втрати російські війська змушені постійно переміщатися і маневрувати.
Российские военные
У ЗСУ розповіли про величезні втрати окупантів Херсонщині/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Країна-агресорка Росія зосередила на тимчасово окупованих частинах Херсонської і Донецької областей понад 70 тисяч окупантів. При цьому у російських загарбників величезні втрати під час штурмів – проводячи такі операції, росіяни втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу.

Через великі втрати російські окупанти змушені постійно маневрувати і перекидати свої підрозділи між різними напрямками. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", – зазначила Гуменюк.

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При цьому російські окупанти не усі свої сили кидають на лінію фронту. Частину вони тримають у тилу, звідки за потреби залучають як додатковий ресурс.

У той же час Гуменюк зазначила, що загалом на окупованому лівобережжі Херсонщини зараз дуже складна ситуація. Речниця розповіла, що російські окупанти активно атакують позиції українських військових, і динаміка штурмів виснажує захисників України. Так, якщо позаминулої доби загарбники здійснили лише три спроби піти на штурм, то минулої доби було уже 13 таких спроб. Проте бронетехніку окупанти поки що не використовують – вони намагаються зекономити її до тих моментів, коли українські військові будуть потужніше діяти.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ситуація у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що на Херсонщині, на лівому березі Дніпра, в районі села Кринки, російські окупанти залучають свої "елітні" війська.

Також начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російська армія активно зводить оборонні укріплення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області та в анексованому Криму. Вона зазначила, що армія України підходить до оборонних рубежів окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулись вперед і розширили плацдарми на лівому березі Дніпра. Речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк заявила, що українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область Наталія Гуменюк
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