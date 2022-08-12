Окупанти самі розстріляли 10 своїх солдатів: наказали взяти перехрестя, де не було позицій ЗСУ

Окупанти самі розстріляли 10 своїх солдатів/ Reuters, Радіо Свобода

Російські загарбники час від часу самі допомагають українським військовим відправляти своїх же "товаришів по зброї" на вічний концерт Кобзона. Так, нещодавно російське командування угробило десятьох своїх солдатів.

Командири наказали військовим взяти перехрестя, на якому навіть не було позицій Збройних сил України. Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

Та навіть із цього завдання окупанти не змогли вийти без втрат – 10 загарбників розстріляла своя ж артилерія.

"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) для підвищення морального духу ставить "складні" завдання своїм підлеглим. Так, 8 серпня поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ. Але навіть під час такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї артилерії", – розповів журналіст.

Нагадаємо, СБУ визначили особу ще одного воєнного злочинця з Росії. Вони ідентифікували загарбника, який під час окупації Київщини у селі Бабинці викрав з дому неповнолітнього і катував його, щоб дізнатися інформацію про українські війська. Зловмисник виявився товаришем Кадирова.

Раніше в американському виданні The New York Times повідомили, що щодня втрати російських окупантів в Україні досягають 500 осіб убитими і пораненими. Відзначається, що через велику кількість загиблих і поранених просування окупаційних військ на сході України сповільнилося і перетворилося на "виснажливе животіння".

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