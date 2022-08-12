Півтисячі вбитих і поранених щодня: у США розкрили катастрофічні втрати РФ в Україні

Названо втрати Росії в Україні / Фото radiosvoboda.org, УНІАН

Щодня втрати російських окупантів в Україні досягають 500 осіб убитими і пораненими.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The New York Times. Співрозмовники журналістів з розвідки і Білого дому, кажуть, що президент Росії Володимир Путін не зможе в 2022 році досягти однієї з головних цілей — повністю окупувати Донбас.

Відзначається, що через велику кількість загиблих і поранених просування окупаційних військ на сході України сповільнилося і перетворилося на "виснажливе животіння".

"Щодня гинуть або отримують поранення 500 російських військовослужбовців. Темпи просування ЗС РФ на Сході ще більш сповільнилися у зв'язку з прибуттям американських РСЗВ, які дозволили українським військам відбити деякі території і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони", — наводиться думка військових аналітиків.

У статті уточнюється, що у війні проти України РФ використовувала до 85% сухопутних підрозділів своєї армії, перекидаючи на фронт угруповання з віддалених федеральних округів. Для продовження наступу і небажання оголошувати загальну мобілізацію військове командування РФ вербує найманців, у тому числі з союзної Сирійської Республіки.

"Вони збільшили вік для призову в Росії і роблять інші речі, щоб підсолодити грунт для добровольців. Вони приваблюють людей звідусіль. Якщо вони не проведуть масову мобілізацію, а я не бачу, щоб вони були здатні на це в даний момент політично, вони опиняться в програші", — прокоментувала ситуацію з нестачею кадрів старший співробітник Пентагону при адміністрації Барака Обами Евелін Фаркас.

Як раніше заявив народний депутат Володимир в'ятрович, президенту РФ навмисно не говорять правди про хід війни проти України. Про поразку своєї армії він ризикує дізнатися останнім.

Нагадаємо, головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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