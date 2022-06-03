Окупанти рівняють із землею Лисичанськ, місто зруйноване на 60% - голова ВЦА

РФ хоче взяти під контроль всю Луганську, а пізніше – Донецьку область. Щоби реалізувати ці плани, їм необхідно захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
Місто Лисичанськ в Луганській області перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Населений пункт зруйновано на 60%. Водночас там залишаються близько 20 тисяч місцевих жителів.
Обстріли міста загарбниками з кожним днем стають все потужнішими, розповів в ефірі національного телемарафону в четвер, 2 червня, керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка.
За його словами, у Лисичанську немає світла, газу, води, не працює телефонний зв'язок та інтернет.
"Окупанти без перерви палять по всьому місту. У Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура і житлова забудова. У місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв'язку та Інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів", - повідомив він.
Попри обстріли в місто щодня доставляють гуманітарну допомогу, в цьому допомагають правоохоронці та рятувальники.
Траса Бахмут - Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ, але також під постійними обстрілами.
"Ми щодня завозимо гуманітарну допомогу. У місті залишаються близько 20 тисяч мирних жителів, раніше було приблизно 97 тисяч населення. Евакуація з міста припинена", - повідомив Заїка.
Він також додав, що місцеві жителі впевнені, що українські захисники утримають Лисичанськ.
"Ми всі впевнені, що потрібно трішечки часу і підемо вперед", – підкреслив Заїка.
Як відомо, російські військові прагнуть спочатку взяти під контроль всю Луганську, а пізніше – Донецьку область. Щоби реалізувати ці плани, їм необхідно захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
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Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.
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