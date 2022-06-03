Окупанти рівняють із землею Лисичанськ, місто зруйноване на 60% - голова ВЦА

У Лисичанську немає світла, газу, води, не працює телефонний зв'язок та інтернет / t.me/luhanskaVTSA

Місто Лисичанськ в Луганській області перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Населений пункт зруйновано на 60%. Водночас там залишаються близько 20 тисяч місцевих жителів.

Обстріли міста загарбниками з кожним днем стають все потужнішими, розповів в ефірі національного телемарафону в четвер, 2 червня, керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександр Заїка.

За його словами, у Лисичанську немає світла, газу, води, не працює телефонний зв'язок та інтернет.

"Окупанти без перерви палять по всьому місту. У Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура і житлова забудова. У місті немає світла, газу, електроенергії, телефонного зв'язку та Інтернету. Про ситуацію в Україні люди дізнаються від співробітників поліції та волонтерів", - повідомив він.

Попри обстріли в місто щодня доставляють гуманітарну допомогу, в цьому допомагають правоохоронці та рятувальники.

Траса Бахмут - Лисичанськ перебуває під контролем ЗСУ, але також під постійними обстрілами.

"Ми щодня завозимо гуманітарну допомогу. У місті залишаються близько 20 тисяч мирних жителів, раніше було приблизно 97 тисяч населення. Евакуація з міста припинена", - повідомив Заїка.

Він також додав, що місцеві жителі впевнені, що українські захисники утримають Лисичанськ.

"Ми всі впевнені, що потрібно трішечки часу і підемо вперед", – підкреслив Заїка.

Як відомо, російські військові прагнуть спочатку взяти під контроль всю Луганську, а пізніше – Донецьку область. Щоби реалізувати ці плани, їм необхідно захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська, найімовірніше, розтратять свій наступальний потенціал в боях за Сєвєродонецьк. Окупантам може не вистачити сил на захоплення Донецької області.

Інші новини: