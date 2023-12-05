У Росії визнали 'м'ясні штурми' ЗС РФ під Авдіївкою: місто хочуть захопити до Нового року

Родичі російських мобілізованих поскаржилися своєму диктатору Володимиру Путіну на "м'ясні штурми" окупантів під Авдіївкою, пише видання Важные истории.
У листі до кремлівського глави, який підписали понад 100 осіб, родичі військовослужбовців в/ч 95411 назвали дії командування РФ "навмисним винищенням".
За словами росіян, окупантів утримують в окопах за 700 м від Авдіївки під обстрілами ЗСУ понад 10 місяців.
Крім того, родичі мобілізованих в коментарі журналістам переказують наказ, в якому повідомлялося, що Авдіївку ЗС РФ хочуть "взяти" до Нового року - а потім нібито піти на переговори з Україною.
"25 (листопада) у них там на місці вийшов черговий указ, щоб легкі і середні (поранені) доліковувалися вже в окопах. "Деенерівські" взагалі не шкодують: збирають залишки - і знову в штурм. Поспішають, поки (українці) в розбраті, женуть до прямої лінії (Путіна) і Нового року. Результат якийсь потрібен. Всі навколо говорять, що візьмемо Авдіївку, і далі - переговори", - розповіла ЗМІ дружина одного з мобілізованих.
З січня 2023 року мобілізовані в/ч 95411 проходили військову службу в терористичному угрупованні "ДНР", проте потім були передані під командування 1-го армійського корпусу терористів "ДНР". При цьому, за словами родичів, "ніхто з них на цю тему нічого не підписував".
Ситуація на фронті
Росія активізувала наступальні дії на усіх напрямках на сході України. Під ударом ЗС РФ насамперед Авдіївка, Бахмут і Мар'їнка.
ЗМІ та OSINT-експерти стверджують, що, попри колосальні втрати у м'ясних штурмах, окупантам вдалося просунутися на окремих ділянках фронту.
Проте в командуванні спростовують заяви пропагандистів про нібито контроль РФ руїн Мар'їнки.
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