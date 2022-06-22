Окупанти РФ накрили житлові будинки Харківщини потужним вогнем: багато загиблих

Руйнування в Золочеві після обстрілу РФ / в. Коваленко

У середу вдень, 22 червня, в результаті мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району Харківської області загинули місцеві мешканки.

Про це розповів голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський, повідомляє Суспільне.

"Загинуло п'ять мирних жителів. Всі жінки, що знаходилися в селі біля під'їзду багатоповерхового будинку. Обстріл був чотири години тому (близько 13:30)", — сказав Масельський.

Крім того, під завалами багатоповерхівки в Золочеві Харківської області, зруйнованої сьогодні російською ракетою, знайшли тіла трьох людей, повідомив суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

За його словами, загинули двоє чоловіків (47 і 52 років) і одна жінка 51 року.

читайте такожРФ накрила житлові квартали Харкова вогнем з ураганів: загинули п'ятеро, багато поранених

Обстріли Харкова окупантами РФ

Нагадаємо, у вівторок, 21 червня, окупанти в черговий раз обстріляли житловий район Харкова.

Обстріли були зафіксовані в Індустріальному районі, попередньо повідомлялося про 10 поранених і 4 загиблих, серед яких одна дитина.

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