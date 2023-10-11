РФ готує втечу з окупованих територій: Світан назвав два напрямки

Володимир Путін і його оточення проводять багатовекторну риторику, каже Роман Світан.

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Роман Світан дав прогноз щодо ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: Главред, 22 окрема механізована бригада

Заява диктатора Володимира Путіна про те, що РФ нібито не зацікавлена в територіях інших країн може означати підготовку втечі росіян з окупованих територій України, заявив полковник ЗСУ в запасі і льотчик-інструктор Роман Світан.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, під час виступу на Валдаї Путін скористався можливістю назвати різні варіанти і спробував "прикрити" майбутню втечу окупантів з території України і не викликати негативу у росіян.

"Це багатовекторна риторика. Путін і його оточення завжди цим користуються. Озвучуються всі можливі варіанти, щоб потім можна було сказати: "Як ми і говорили в жовтні, ми йдемо звідти", щоб потім не було негативного у відповідь, щоб "прикрити" втечу", – не виключає експерт.

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Разом з тим він також не виключив, що з часом загарбники можуть заявити про вихід із Запорізького і Херсонського напрямків пояснивши, що вони нібито "врятували" проросійське населення, а території їм нібито і "не були потрібні".

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раніше Світан заявив про те, що ворог готує наступ на велике місто України. Окупанти обрали найбільш незручний з точки зору геології напрямок для наступу, розповів Роман Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула ударний кулак і пішла на штурм. Весь день українські бійці ведуть бої і стримують наступ російських окупантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зачистка важливого плацдарму РФ відкриває дорогу до оточення Бахмута. Вдалими діями відзначилися бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

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