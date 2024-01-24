Окупанти намагалися повернути позиції в Кринках: в ISW розповіли, що з цього вийшло

23 січня на лівому березі Херсонської області тривали обмежені позиційні бої. Російські та українські джерела повідомили про протистояння біля Кринок.
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), деякі російські блогери стверджували, що українські сили проводять атаки в Кринках і навколо них рідше.
При цьому наголошується, що російські війська не можуть повернути позиції або очистити населений пункт через постійну роботу українських безпілотників в цьому районі.
Як повідомляв Главред, 23 січня прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на півдні України російські сили суттєво посилили застосування дронів. На лівому березі Херсонщини Збройні Сили України утримують позиції під тиском ворожих атак, розширюючи плацдарм при непростих погодних умовах.
У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра та продовжує відбивати російські атаки попри проблеми з логістикою.
Раніше повідомлялося, що річка Дніпро замерзла на багатьох ділянках і це ускладнює переправу українським військовим. Крім того, окупантам важче діяти на островах Дніпра.
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