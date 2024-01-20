У росіян великі втрати в районі Кринок: у розвідці розкрили, як ЗСУ стримують наступ РФ

Росія продовжить атаки в районі Кринок найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі.

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Ситуація на Херсонщині складна / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, скріншот: deepstatemap

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що Україна зберігає присутність на лівому березі Дніпра і продовжує відбивати російські атаки, незважаючи на проблеми з логістикою.

16 січня 2024 року представник Південних сил оборони України зазначив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

"Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком імовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості", - заявили в британській розвідці у Twitter. відео дня

Військові зазначили, що змусити Україну відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для Росії.

"Цілком імовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринок найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі", - ідеться в повідомленні.

Ситуація на Херсонському напрямку: що відомо

Нагадаємо, що на Херсонщині окупанти принишкли, а ЗСУ просуваються вперед. Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові намагаються розширити плацдарм на лівому березі Херсонської області. Цьому сприяє потужна бойова робота захисників.

ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині. Гуменюк розповіла, що інтенсивність штурмових дій ворога нестабільна. У Херсонській області зменшилась кількість підрозділів типу "Шторм Z". Однак разом з тим побільшало морських піхотинців.

Росіяни хочуть вибити ЗСУ з важливих плацдармів. Окупанти не відмовляються від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Окупанти здійснили 9 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ.

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