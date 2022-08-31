Окупанти потрапили в пастку: бійці ЗСУ заманили солдатів РФ на міни - The Mirror

Окупанти РФ підірвалися на власних мінах у Маріуполі / Фото УНІАН

В результаті обманних дій бійців Збройних сил України група російських окупантів потрапила на міни, встановлені раніше загарбниками.

Українські захисник по телефону повідомили окупантам РФ в Маріуполі неправдиву інформацію про те, що нібито в одній з будівель знаходяться бійці Азова. Росіяни вирішили перевірити сигнал, що надійшов, пише британське видання The Mirror з посиланням на інформацію від мера Маріуполя.

При цьому загарбники РФ попрямували за вказаними координатами в надії захопити або знищити "азовців". Однак замість цього вони підірвалися на власних мінах, які раніше були розміщені російськими солдатами.

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Британські журналісти додали, що в результаті один російський військовий був знищений, а інший був госпіталізований з відірваною ногою. Імовірно, зараз він перебуває в лікарні в Донецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те. що в середу, 31 серпня, в захопленому російськими окупантами Херсоні прогриміли потужні вибухи.

При цьому офіційні джерела поки не коментують ситуацію в тимчасово окупованому місті.

Додамо, що в мережі публікують відео нових вибухів у Херсоні. Уточнюється, що "бавовна" сталася на складі БК окупантів РФ і в районі Антонівського мосту.

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