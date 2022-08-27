Під Маріуполем окупанти організували "дитячий табір", де вчать вбивати українців – радник мера

Під Маріуполем окупанти організували "дитячий табір" - радник мера / колаж фото Маріупольська міськрада

Російські окупанти в селі Мелекіно поблизу тимчасового окупованого Маріуполя організували "дитячий табір", де проводять пропагандистські експерименти над українськими дітьми. Про це в коментарі 24 каналу заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"З Маріуполя там 10-12 дітей. Це діти тих колаборантів, які одними з перших приєдналися до окупаційного режиму", – розповів чиновник.

За словами Андрющенка, в" таборі "введені традиції" неопіонерії", дітям насаджують ненависть до України і вчать вбивати українців.

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"Влаштовують там путінюгенд. Дітей вчать на прикладі того, як потрібно захищати Росію, хочуть зробити з них "піонерів-героїв". Фактично наших дітей з дитинства вчать, як потрібно вбивати українців", – підкреслив чиновник.

Як каже Андрюшенко, окупанти змушують дітей займатися фізичною підготовкою, вбивають їм у голови російську пропаганду і вчать їх стріляти.

Нагадаємо, раніше російські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають і інші.

Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний "суд" над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це у зверненні до народу в ніч на 22 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

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