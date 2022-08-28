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"Стриманий оптимізм": радник мера Маріуполя натякнув на скасування судилища над захисниками міста

28 серпня 2022, 13:29

Як каже чиновник, поки в філармонії в Маріуполі припинена підготовка до судилища ‒ в тому числі прибрано Солдатське оточення будівлі і кварталу.

Маріуполь, клітини
Радник мера Маріуполя натякнув на скасування судилища над захисниками міста / колаж фото ГУР Міноборони і rest.guru

Широко анонсоване російськими окупантами судилище над захисниками Маріуполя в залізних клітках у будівлі міської філармонії може не відбутися. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону UA Разом.

Як каже чиновник, поки в філармонії в Маріуполі, де були заздалегідь встановлені залізні клітки, припинена Підготовка до судилища ‒ в тому числі прибрано солдатське оточення будівлі і кварталу.

Андрющенко вказав, що з приводу псевдосуду над захисниками Маріуполя у нього з'явився обережний оптимізм.

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"Сподіваємося, що його скасують. Бачили активну до нього підготовку, але наприкінці тижня окупанти і зняли охорону, і повертають технічний персонал працювати у філармонію. З одного боку, там все готово, а з іншого – не бачимо активних дій з підготовки цього "трибуналу". Враховуючи все інше, є такий стриманий оптимізм, що він не відбудеться", – сказав чиновник.

Андрющенко припускає - на сум'яття окупантів, швидше за все, могли вплинути відразу кілька факторів.

"Справа "азовців" набула широкого та резонансного розголосу у світі, організації масштабу ООН чітко заявили про свою позицію, а також ставлення України до можливого судилища приведе росіян до "точки неповернення". Це все в комплексі, мабуть, спрацювало на те, щоб окупанти поки взяли оперативну паузу. Ми бачимо зменшення агресивної риторики щодо "трибуналу", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти цинічно планують провести "трибунал" над українськими полоненими захисниками. Цей "суд" вони хочуть влаштувати в Маріуполі прямо на сцені філармонії". Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його даними, статися це може в День незалежності України, 24 серпня. Але це ще не точна дата, вони розглядають і інші.

Україна відмовиться від будь-яких переговорів з Росією, якщо окупанти влаштують незаконний публічний "суд" над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Про це у зверненні до народу в ніч на 22 серпня заявив президент Володимир Зеленський.

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