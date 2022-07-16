Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФ

Захисники України відбили спроби рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут.
Українські військові відбили спробу російських окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Білогорівка і Верхньокам'янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили спроби рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - повідомив він у вечірньому зведенні, оприлюдненому в Telegram.
Гайдай зазначив, що для пошуку слабких місць в нашій обороні окупанти відправляють ДРГ, які знищуються.
"Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами", – констатував глава ОВА.
читайте такожШтурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступити
Раніше повідомлялося, що на Слов'янському і Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ і Бахмут.
Ворог продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.
Дивіться онлайн новини Донбасу
Читайте ще:
- Потужний удар артилерії ЗСУ: у Мелітополі підірвали штаб окупантів РФ
- "Все управління винесли": Гіркін істерить через точні удари ЗСУ по командних пунктах РФ
- ЗСУ не битимуть з HIMARS по території Росії: Резніков назвав причину