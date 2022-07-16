Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФ

Бійці ЗСУ відбили ворожу атаку під Бахмутом / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові відбили спробу російських окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Білогорівка і Верхньокам'янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили спроби рашистів "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Орки хотіли захопити "дорогу життя", щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - повідомив він у вечірньому зведенні, оприлюдненому в Telegram.

Гайдай зазначив, що для пошуку слабких місць в нашій обороні окупанти відправляють ДРГ, які знищуються.

"Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами", – констатував глава ОВА.

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Раніше повідомлялося, що на Слов'янському і Бахмутському напрямках противник зосереджує основні зусилля на встановленні контролю над містами Сіверськ і Бахмут.

Ворог продовжує використовувати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

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