Окупанти планують відступ і увійдуть у глуху оборону на півдні та Донбасі: Світан озвучив терміни

Росіяни вже бачать спільні контури наших наступальних дій, вважає військовий експерт.

Окупанти планують відступ і увійдуть у глуху оборону на півдні та Донбасі / Колаж скріншот YouTube, 28 ОМБр

Прориву оборони ЗСУ та наступу з боку ворога на південному фронті не відбудеться, а на Донецькому і Луганському фронтах у ворога залишилося бойового запалу ще на кілька тижнів.

Військовий льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України у запасі, військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "Еспресо" зазначив, що російські окупанти на півдні йдуть у глуху оборону і намагаються розосередитися.

"Оборона в шаховому порядку будується для прикриття відходу, окупанти планують відступ. З півночі на південь ворог проводить деякі оборонні заходи. Росіяни вже бачать спільні контури наших наступальних дій і ймовірну лінію фронту. Тому на Південному фронті однозначно ніяких наступальних дій з боку ворога не відбудеться", - підкреслив Світан.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Також експерт підкреслив, що у окупантів ще залишилася певна кількість сил і техніки на Східному фронті.

"Під кінець місяця росіяни все використовують, а далі увійдуть у глуху оборону. Противник буде утримувати наші контрнаступальні дії за напрямками, які будуть визначені нашим Генштабом", - підсумував Світан.

Ситуація на Донбасі

Нагадаємо, підрозділи Збройних сил України в ході успішних наступальних дій на Донбасі зуміли просунутися вперед.

Українські захисники провели наступальну операцію і просунулися в районі села Діброва Донецької області.

Раніше в Росії поширили фейкову інформацію про значних успіхах окупаційної армії на Бахмутському напрямку і просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

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