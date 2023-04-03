"У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо": Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУ

Українські військові готуються деокупувати захоплені росіянами території. Президент України попередив, що росіяни ще мають час самостійно піти з цих територій.

Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУ/ Офіс президента України, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило

Захисники України готуються до контрнаступу та звільнення територій, які тимчасово перебувають під російською окупацією. Якщо російські загарбники не залишать ці території самостійно, то вони будуть знищені.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам під час поїздки до села Ягідного Чернігівської області, жителів якого росіяни місяць утримували у підвалі, пише "Укрінформ". Глава держави здійснив поїздку до цього населеного пункту у понеділок, 3 квітня.

Український президент наголосив, що Сили оборони готуються до деокупації захоплених росіянами територій. Проте деталі про конкретне просування на фронті і терміни, коли українські військові будуть готові йти у контрнаступ, президент не говорив.

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Зеленський наголосив, що у росіян ще є час, щоб самостійно покинути окуповані території, а якщо вони цього не зроблять, то будуть знищені.

"Я не говоритиму про конкретні речі, тому що ми не можемо дати можливість терористам з РФ підготуватися до наших методів і кроків з деокупації. Але ми це зробимо, і вони повинні знати це. У них ще є час піти звідти, інакше ми їх знищимо", – заявив президент України.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках, заявив міністр оборони Олексій Резніков. Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія продовжує атакувати позиції українських військових, але зазнає шалених втрат на фронті. Однак вже найближчими місяцями українська армія буде активнішою на фронті.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що союзникам України не треба розглядати майбутній весняний контрнаступ ЗСУ як вирішальний момент, оскільки якщо воно буде невдалим, посиляться позиції західних чиновників, які виступають за "компроміси" з країною-окупантом Росією.

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