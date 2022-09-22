Окупанти зганьбилися в Криму: збили свій БПЛА і заявили про 'дрон ЗСУ'

Пропагандистські ресурси РФ навперебій почали повідомляти про те, що нібито збили дрон ЗСУ.
В Криму окупанти РФ збили свій безпілотник і заявили про те, що нібито знищили БПЛА Збройних сил України.
Пропагандистські ресурси РФ навперебій почали повідомляти про те, що нібито збили дрон ЗСУ в Джанкої. Однак потім стало відомо про те, що рашисти збили свій же літальний апарат.
"Працює певео: орки в Джанкої збили свій же безпілотник", - йдеться в повідомленні.
Додамо, що на кадрах видно, що на частинах безпілотника намальовані зірки. Подібні маркування використовують в РФ.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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