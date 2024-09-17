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Тисячі росіян потраплять в котел: ЗСУ застосували нову тактику на Курщині - Forbes

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 08:50
261
За даними аналітика, внаслідок активних дій ЗСУ і наступу з нового напрямку, в оточення в Курській області можуть потрапити тисячі військових РФ.
Тисячі росіян потраплять в котел: ЗСУ застосували нову тактику на Курщині - Forbes
ЗСУ застосували нову тактику наступу в Курській області / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 4 окрема танкова бригада

Сили оборони України в Курській області застосували нову тактику – швидке переміщення та оточення російських військ. Як зазначає аналітик Forbes Девід Екс, прорив українськими військами російської оборони минулого тижня на новій ділянці кордону біля села Новий Шлях став несподіванкою для багатьох.

"Коли в четвер українські сапери на колишній радянській інженерній машині ІМР-2 прорвали російську оборону, це шокувало багатьох", — зазначив Екс.

За його словами, Новий Шлях розташований приблизно за 30 кілометрів на захід від основного українського виступу в Курській області РФ.

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Зазначається, що українська тактична група, ймовірно під керівництвом 95-ї повітряно-штурмової бригади, проривається праворуч, рухаючись за Новий Шлях і через південні райони російського міста Веселе. Це свідчить про те, що українські війська просуваються в напрямку основного Курського виступу.

"Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном", - вказує він.

Група "Хорн", яка складається з операторів безпілотників і підтримує наступ на Новий Шлях, натякнула на мету оточення ще на початку операції.

"Ми просунулися в нові райони, на кілометри, вглиб Росії. Група російських призовників, що налічує тисячі осіб, ризикує потрапити в оточення", - заявила група в п'ятницю.

За словами експерта, українські сили використовують місцеву географію для створення стратегічної переваги. Річка Сейм формує природний бар'єр для російських військ, обмежуючи їх можливості для постачання і відступу. Усі постійні мости через Сейм були зруйновані українськими ракетами і бомбами, змушуючи росіян покладатися на тимчасові понтонні мости.

Він робить висновок, що всі російські сили, розташовані на південь від Сейму, можливо навіть цілі батальйони, залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького наземного мосту через місто Коренево для забезпечення своїх потреб.

"Саме з цієї причини українці безперервно обстрілюють понтони, щойно росіяни їх встановлюють", — пояснив Екс.

Він зазначив, що саме тому українське угруповання, до складу якого входить 225-й штурмовий батальйон, просувається в напрямку Коренево з очевидною метою перерізати сухопутний коридор", - вказує він.

Девід Екс також зазначив, що в цьому регіоні може перебувати до 10 000 українських військовослужбовців, які беруть участь у наступі. Російська сторона, за його словами, має чисельну перевагу — до 38 000 військових, однак більшість із них є недосвідченими та недостатньо підготовленими призовниками.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, незважаючи на заяви кремлівських пропагандистів про те, що російські війська під Курськом контролюють ситуацію та "вибивають противника", місцева влада оголосила термінову евакуацію Рильського і Хомутовського районів.

Під час Курської операції, яку здійснюють Сили оборони України на території Росії, українські підрозділи звільнили кілька населених пунктів, зокрема села Дурівка та Вітряне, як повідомляє моніторингова група DeepState.

Військово-політичний аналітик Дмитро Снєгірьов також повідомив, що під контроль ЗСУ перейшли селище Тьоткіно в Глушківському районі та прикордонна зона поблизу цього населеного пункту.

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