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Опіки і поранення виявилися занадто важкими: помер медик, поранений ракетою у Вінниці

2 серпня 2022, 16:37

Дитячий невролог отримав поранення у медцентрі "Найромед" під час ракетної атаки. Медичний заклад згорів повністю.

Невролог Павел Ковальчук из Винницы умер
Помер лікар-невролог Павло Ковальчук, поранений ракетою у Вінниці/ ДСНС України, Facebook "Нейромед"

У лікарні Кракова в Польщі 2 серпня помер український медик Павло Ковальчук, який отримав серйозні поранення внаслідок ракетної атаки окупантів на Вінницю, що сталася 14 липня.

Медики боролися за його життя упродовж 20 днів, проте врятувати його не вдалося. Про смерть медика повідомили на сторінці "Нейромеду" у Facebook.

У медзакладі зазначають, що опіки та поранення, які отримав лікар під час ракетної атаки, виявились дуже важкими.

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", – йдеться у повідомленні.

Павло Ковальчук під час ракетної атаки був на своєму робочому місці у медичному центрі "Нейромед". Коли вдарила ракета, приміщення клініки вигоріло вщент. Загинули дві працівниці закладу, а два лікаря-невролога потрапили до лікарні. Лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська померла в лікарні Вінниці 19 липня.

Через погіршення стану медика 19 липня його перевезли санавіацією з лікарні Вінниці до Кракова.

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями.

Загинуло 26 осіб. Серед загиблих троє дітей: 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною із заняття з розвитку дітей, 7-річний Максим та 8-річний Кирило.

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