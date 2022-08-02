"Приліт" по Львівщині та збиття ракет над Вінницею: де ще було чутно потужні вибухи

Над Вінницькою областю збили дві ракети / Вікіпедія

У вівторок, 2 серпня, над Вінницькою областю сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети, повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Борзов у Telegram.

В області, як і по всій Україні, сьогодні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Борзов просить всіх мешканців залишатися в укриттях.

Також ЗМІ повідомляли і про вибухи в Кіровоградській області.

Відомо, що в Миколаївській області також працювало ППО, було збито нібито три ворожі ракети. Також з'явилася інформація про вибухи у Львівській області.

Ракетний удар по Львівщині

У вівторок, 2 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами територію Львівщини. Під ударом опинився Червоноградський район, йдеться у заяві голови Львівської ОВ Максима Козицького.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - розповів він.

З його слів, оперативні служби виїхали на місце.

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Нагадаємо, Російські окупанти випадково підірвали власний потяг з боєприпасами в окупованій Херсонській області. Коли загарбникам підвезли боєприпаси, вони намагалися зробити димову завісу, щоб приховати поїзд від українських військових, але щось пішло не так і пролунав сильний вибух.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд Росії оголосив полк Азов терористичною організацією і заборонив його на території РФ. Судове засідання проходило в закритому режимі. Розглядали це питання на вимогу російської Генпрокуратури.

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