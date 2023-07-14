Окупанти вночі запустили кілька хвиль "Шахедів" і намагалися обманути ППО – ЗСУ

Загарбники навмисно запускали дрони-камікадзе, коли була гроза. Ворог намагався використати сильний вітер, грім і блискаву собі на користь.

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Окупанти вночі запустили кілька хвиль "Шахедів"/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, Media Center Ukraine

Російські окупанти у ніч на 14 липня запустили по Україні кілька хвиль ударних дронів "Шахед". При цьому загарбники навмисно здійснили атаку під час грози, щоб спробувати замаскувати безпілотники від української протиповітряної оборони.

Про це розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що ця ніч минула дуже неспокійно.

"На тлі дуже складних погодних умов, на тлі потужної грози над Чорним морем ворог застосовував кілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості, заходили вони на удар збоку Чорного моря для ускладнення їх виявлення", – зазначила Гуменюк.

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Вона розповіла, що вночі були вітер, грім і блискавка, і російська окупаційна армія намагалася використати ці природні ефекти на свою користь. Адже "Шахеди" виявляються, зокрема, і по звуку.

"Можливо, вони хотіли заховати цей зрадливий звук за грозою, блискавкою і громом", – припустила речниця ОК "Південь".

Проте українська ППО відпрацювала дуже потужно, наголосила вона.

"Але перевага знову була на боці Сил оборони. Сили ППО відпрацювали досить потужно, близько 10 "Шахедів" було знищено в нашій зоні відповідальності. На жаль, є влучання у Криворізькому районі. Там є постраждалі підприємства і поранена цивільна особа. Постраждали цивільні підприємства", – зазначила Гуменюк.

У той же час вона уточнила, що усі дрони, які ворог запустив на Одеську та Миколаївську області, були знищені.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нічна атака окупантів на Україну 14 липня

Нагадаємо, РФ у ніч на 14 липня в грозу атакувала Україну, на Одещині та у Кривому Розі пролунали вибухи. В Україні оголошувалася загроза застосування окупантами балістичного озброєння. Південь держави був атакований дронами, які довелося збивати під час грози.

Після цього стало відомо, що у Кривому Розі було влучання: окупанти вдарили по комунальному підприємству. Комунальне підприємство зазнало сильних руйнувань. На його території одна адміністративна будівля була знищена, ще три – понівечені.

У місті також зачепило транспортне підприємство і два житлові будинки. Постраждав 56-річний чоловік. Він проходитиме лікування вдома.

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