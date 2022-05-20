Окупанти наводять переправу на Харківщині та пішли на штурм на двох напрямках

ЗСУ розтрощили КСП РФ в Луганській області / facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

"На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському і Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ і Сєвєродонецьк", - повідомили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти ведуть наступ, намагаються оволодіти новими рубежами в районі населеного пункту Попасна, але успіху не мають. На Курахівському напрямку за підтримки артилерії та штурмової авіації ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар'їнки), проте успіху не має.

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Раніше повідомлялося про те, що активізувалися наступальні і штурмові дії російських окупантів на Донбасі.

Зазначається, що українські захисники за добу зуміли відбити ворожий наступ відразу на декількох напрямках.

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