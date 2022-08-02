Окупанти з Чувашії влаштували бунт: вимагають гроші за вбивства українців

Найманці залишилися без обіцяних виплат за участь у війні.
Добровольці з Чуваської республіки Росії вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні проти України.
Влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцю, але "кинула" загарбників, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на публічне звернення сорока бійців батальйону "Атал".
Відзначається, що "бунтівники" погрожують переходом в приватні військові компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі в бойових діях не йдеться.
"Просимо вас не осоромити чуваську Республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть солдати Кремля.
У той же час, вони одностайно відзначають, що мають намір продовжити вбивати мирне населення України, називаючи це "служінням Батьківщини".
Бурят стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти.
Нагадаємо, сотні солдатів російської окупаційної армії відмовляються брати участь у війні в Україні. З початку вторгнення РФ як мінімум 1793 солдати з 22 регіонів РФ відмовилися брати участь у війні. Ще 234" відмовників " командування РФ насильно утримують в районі міста Брянка Луганської області.
Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.
Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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