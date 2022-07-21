Солдати кидають зброю і відмовляються воювати: спливли деталі масового бунту в армії РФ

В'язниця для дезертирів РФ на Луганщині / verstka.media

Сотні солдатів російської окупаційної армії відмовляються брати участь у війні в Україні.

З початку вторгнення РФ як мінімум 1793 солдати з 22 регіонів РФ відмовилися брати участь у війні, йдеться в матеріалі російського видання Верстка.

У матеріалі нагадується про те, що ще 234 "відмовників" командування РФ насильно утримує в районі міста Брянка Луганської області.

Що відомо про в'язницю для дезертирів

За словами родичів, солдати знаходяться в підвалах та інших закритих приміщеннях, де їх намагаються змусити повернутися на фронт.

Як дізналися російські журналісти, одне з місць, де утримують "відмовників", охороняють співробітники приватної військової організації.

"Коли хлопців привезли в Брянку, ми дзвонили в частину, командиру роти, командиру бази. Я питала, що вони збираються робити, чому вони їх не забирають. Мені сказали, що там новий центр "відмовників". З ними проводяться бесіди. Як вони сказали, там більше двох тижнів тримати не будуть: якщо їх не вмовлять продовжувати службу, то переправлять на базу в частину і там розірвуть контракт. Але цього не сталося", — розповіла Фатіма Горшеніна, мати одного з солдатів.

/ verstka.media

Бунти в армії РФ

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти розуміють відсутність перспектив продовження агресії проти України. Про це вони говорять в розмовах з рідними.

Перехоплення розмови окупанта з Бурятії зі складу 2 десантно-штурмової бригади РФ, що дислокується в Херсонській області, з матір'ю вийшло Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами військового РФ, він не бачить сенсу в "спецоперації". Він заявляє, що ЗСУ не планують здаватися і готові захищати свою землю, російські військові роблять все можливе, щоб швидше повернутися в РФ.

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