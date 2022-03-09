Окупанти або замерзнуть, або втечуть: техніка РФ перетвориться на 40-тонні морозильники - The Times

бойовики на танку, окупована Миколаївка Донецької області 1.03.2022 / Reuters

В Україну насуваються арктичні вітри, які перетворять російську техніку у 40-тонні морозильники.

Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них, пише британське видання The Times.

На думку аналітиків, сильне похолодання може зупинити просування Росії, оскільки війська будуть змушені або покинути свої транспортні засоби, або сидіти в "40-тонних залізних морозильниках".

"Арктичне повітря, що рухається через Росію і Україну, буде поєднуватися зі східним вітром, що призведе до зниження температури до -10 градусів вночі навколо Києва і Харкова в найближчі дні. Якщо врахувати похолодання від вітру, то, за прогнозами, може бути і до -20 градусів", - пише видання.

читайте такожЗСУ стирає з лиця землі техніку окупанта - за тиждень втрати ворога збільшилися вдвічі, - CNNАналітики стверджують, що це може ускладнити просування росіян, особливо тих, хто застряг в 60-ти кілометровій колоні на північ від української столиці.

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Майор Кевін Прайс, який прослужив у британській армії протягом двадцяти років, в коментарі виданню розповів:

"-20 градусів морозу погіршить російські сили, немає ніяких сумнівів. Але це поліпшить мобільність по пересіченій місцевості, бо бруду буде менше, але росіяни не готові до умов арктики", - сказав Прайс.

За його словами, штурм столиці без відповідного одягу був би "неймовірно важким", а дефіцит палива також означатиме, що солдати не зможуть запустити свої двигуни, щоб зігрітися.

"Уявіть, що ви сиділи всю ніч у 40-тонній морозильній камері з заліза", - сказав він, додавши, що дуже низькі температури також, ймовірно, вплинуть на продуктивність техніки, без відповідних мастильних матеріалів.

читайте такожПрацює Javelin: ЗСУ філігранно знищили техніку противника на ХарківщиніПрайс вважає, що погіршення погоди ще більше зашкодить моральному духу Росії і завдасть жертви.

Бригадний генерал Бен Баррі зазначає, що погіршення погодних умов зашкодить обом сторонам, але росіяни відчують це набагато сильніше.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, розпочалася 14-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. В Генштабі ЗСУ розповіли, що серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі і техніці в той час, як угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах певних операційних зон.

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