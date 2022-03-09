"І це друга армія світу?": українські військові показали плачевний стан російській техніки

Захоплена російська техніка у жахливому стані/ Скрін з відео

Українські військові показали, у якому плачевному стані перебувають російська військова техніка і боєприпаси.

Бійці ЗСУ, які захопили ворожу техніку, зняли на відео, у якому вона стані. Відео було оприлюднене у Facebook.

Спочатку військовий Збройних сил України показує, що боєприпаси, які лежать у дерев’яних ящиках, зберігаються неправильно. Потім він звертає увагу на ворожу техніку, і показує, що у неї подекуди навіть колеса різні.

Крім цього, окупанти намалювали знак Z на техніці, а його можна стерти без жодних зусиль, що і продемонстрував український військовий.

"Намальована фарбою Z навіть снігом змивається. Одне колесо таке, друге таке. І це друга армія світу?", – коментує захисник України.

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Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, розпочалася 14-та доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. У Генштабі ЗСУ розповіли, що серед особового складу окупаційних військ поширюються панічні настрої через величезні втрати в живій силі і техніці в той час, як угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію в межах певних операційних зон.

Раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент зараз "злий і засмучений", і він може спробувати роздавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

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