Окупантів вже більше за 40 тисяч: ворог готує новий наступ на Авдіївку - Барабаш

У данний момент, російські окупанти на Авдіївському напрямку перегруповуються. Українські війська готуються до відбиття третьої з 10 жовтня атаки ворога.

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Ворог готує новий наступ на Авдіївку - Барабаш / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Наразі в Авдіївці перебуває принаймні 40 тисяч російських військових, місто постійно піддавалось артилерійським обстрілам, а також піддавалося авіабомбардуванням від російської авіації. Про це повідомив Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації в ефірі телемарафону.

За його словами, російські сили продовжують накопичувати свої сили під Авдіївкою.

"Дуже багато ворог проводить підтягування сил – і особового складу, і техніки різної. Є інформація від місцевих мешканців, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наближених до Авдіївки", – зазначив Барабаш.

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Згідно з його аналізом, у даний момент на Авдіївському напрямку ворожа армійська група вже перевищує кількість у 40 тисяч осіб, яку раніше оцінювали українські розвідники.

"Думаю, окупантів більше, ніж 40 тисяч, бо саме на Донецькому напрямку свого часу під 100 тисяч було сконцентровано. Звичайно, що вони свого часу перекидали і на Запорізький напрямок, і на Бахмутський напрямок. Зараз є інформація, що підтягують і з Куп'янського напрямку на Авдіївський, і з Маріуполя навіть перекидали сили", – підкреслив очільник Авдіївської МВА.

Він заявив, що незабаром ворожа сторона розпочне наступну хвилю атаки на населений пункт та позиції українських військових на Авдіївському напрямку.

"Чекаємо, бачимо, розуміємо. Хлопці готуються чергової хвилі, це вже третя хвиля буде з початку цього загострення з 10 жовтня. Всі готуються: військові, ми як представники влади на місці, комунальники наші готуються, лікарі також", – заявив Барабаш.

Він зауважив, що росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів", використовуючи велику кількість своїх військ. При цьому і позиції українських воїнів, і сама Авдіївка зазнають жорстоких ударів з боку ворога. Наприклад, місто Авдіївка щоденно обстрілюється російськими військами 40-50 разів, і в останні дні вороги також проводять від 6 до 12 авіабомбових ударів щоденно.

"По позиціях взагалі там сотні обстрілів масованих за добу. Чуємо і стрілецькі бої, які не вщухають там також цілодобово", – зазначив керівник Авдіївської МВА.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в районі Авдіївки зібрали від 40 тисяч окупантів та 300 танків, але кількість бойових зіткнень там стала менше, ніж під Мар'їнкою. Збройні сили України не мають наміру залишати місто.

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, російські окупанти на Авдіївському напрямку несуть ще більші втрати, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом.

Також, в наступах під Авдіївкою, Російська Федерація використовує загони піхоти "Шторм-Z", які зазнали від 40 до 70 відсотків втрат свого особового складу за декілька днів. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

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