РФ зазнає у боях за Авдіївку ще більших втрат, ніж свого часу під Бахмутом - експерт

При цьому бої за Авдіївку ідуть на значно меншій ділянці, ніж це було з зимовим наступом РФ під Бахмутом.

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/ Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Російські окупанти зазнають на Авдіївському напрямку ще більших втрат, ніж під час попередньої наступальної операції під Бахмутом, розповів в ефірі Еспресо військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

При цьому, зауважив Коваленко, ділянка, де йдуть наразі бої за Авдіївку, значно менша, ніж свого часу була на Бахмутському напрямку.

"Довжина лінії фронту на сьогодні біля Авдіївки менша, ніж була в Бахмуті. Але росіяни сконцентрували сили та засоби значно більші на кілометр уздовж лінії, ніж це було біля Бахмута", - розповів експерт. відео дня

За його словами, будь-яка оборона може бути прорвана. Тому все залежить виключно від того, який на це відправляється ресурс.

"Саме зараз Авдіївка справді в ненайкращому географічному положенні. Головна увага, мета російського командування сьогодні зосереджені на Авдіївку. Ситуація на цій ділянці фронту складна. Логістики менше, укріпрайон дійсно надійний, але й ресурсу в росіян набагато більше", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Бої за Авдіївку - що відбувається на фронті

Росія стягнула під Авдіївку 40 тисяч військ і 300 танків, проте ЗСУ не мають наміру покидати місто, заявив спікер Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Однак війська РФ, попри величезні втрати, змогли досягти певних територіальних успіхів, пише FT. Як стверджують журналісти, окупанти контролюють фланги Авдіївки, і така ситуація може ускладнити забезпечення ЗСУ в місті.

Однак, констатують і українські військові, і західні аналітики, ЗС РФ зазнають у ході штурмів величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Окремо OSINT-аналітики встановили, що на Авдіївському напрямку противник стягнув сучасну техніку, що підкреслює, наскільки важливою для РФ є зараз ця ділянка фронту.

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