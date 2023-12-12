Окупанти готуються до нового наступу: експерт назвав терміни атаки

Армія країни-агресора може спробувати провести наступ до кінця лютого або до середини березня. Також триватимуть атаки ракетами і дронами Shahed.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-gotovyatsya-k-novomu-nastupleniyu-10524257.html Посилання скопійоване

Іван Ступак вважає, що військові РФ готуються до нового наступу / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, МО РФ, facebook.com/p/Ivan-Stupak

Російські окупанти можуть спробувати піти в новий наступ до кінця лютого або до середини березня. Такий прогноз озвучив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Це нове "коло". У травні закінчилася російська фаза наступу. Після цього почалася наша черга – українські військові почали наступати. Росіяни кажуть: "тепер наша черга", - сказав Ступак в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, тепер завдання української армії – утримати удар. Для цього потрібні поставки зброї із Заходу. Також необхідно розблокувати питання надання військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Крім того, це дасть сигнал Європі.

відео дня

"Треба показувати європейцям, що американці з нами, і ви повинні теж наслідувати американський приклад", – сказав він.

Ступак додав, що РФ продовжуватиме завдавати по Україні ракетних і дронових ударів.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ. З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради. У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

Новий наступ РФ

11 грудня спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що росіяни почали новий наступ на Авдіївському напрямку. Впродовж останньої доби сили оборони України відзначають значне загостренням ситуації, зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень.

У Генштабі повідомили, що протягом доби 11 грудня на фронті сталося 73 бойових зіткнення. Російські окупанти ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках.

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Куп'янська та захопити це стратегічно важливе місто.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.