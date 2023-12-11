30 тисяч загиблих: росіяни йдуть на штурм без зброї та бронежилетів - офіцер ЗСУ

За словами офіцера Максима Морозова, російське командування кидає своїх солдатів на штурм Авдіївки без автоматів, касок та бронежилетів.

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Армія РФ вже втратила до 30 тис. загиблими в ході наступу на Авдіївку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

З початку повномасштбаного вторгнення Росії до України на Авдіївському напрямку, окупанти втратили загиблими близько 30 тисяч солдатів. Про це в ефірі Еспресо повідомив офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

За його словами, обстановка в самій Авдіївці "важка та критична". Офіцер додав, що росіяни продовжують масовані наступальні дії з метою захоплення міста.

"За період осіннього наступу противника офіційно Генштабом було оголошено про втрати окупантів – 15 тис. особового складу. Тобто атакуючи невеличке місто Авдіївка, яке до повномасштабного вторгнення мало населення 30 тис., тільки за ці два місяці росіяни поклали там 15 тис. Треба розуміти, що до початку цього осіннього наступу вони десь так само втратили. Відповідно, армія РФ вже втратила до 30 тис. вбитими, наступаючи на Авдіївку. Задача, яку поставило їхнє політичне керівництво, заволодіти Авдіївкою до виборів чи виступів їхнього плішивого лідера, загарбники будуть виконувати та жертвувати величезною кількістю піхоти", - прокоментував офіцер "Легіону Свободи. відео дня

Він також вказує на те, що противник активно шукає слабкі точки та недостатньо захищені ділянки на передовій лінії. Крім того, росіяни активно використовують бронетехніку для ведення наступальних дій на Авдіївському напрямку. Раніше, за поганих погодніх умов, ворог залучав 1-3 одиниці техніки для наступу, в той час як зараз використовують цілі колони по 10-15 одиниць.

"Щодо ворожої піхоти, то ці приблизні втрати у 30 тис. під час наступів на Авдіївку, для противника не мають ніякого значення. Вже є інформація, що по лінії фронту ворог висилає свою піхоту без автоматів, бронежилетів та касок, даючи їм задачу: там лежать "убітиє соотєчествєннікі", біжить і забирайте у них автомати, одягайте їхні каски та бронежилети", - зауважив Максим Морозов.

Офіцер додав, що Сили оборони України вже зафіксували тактику штурмів на окремих відрізках фронту, коли російські військові вирушають без зброї, бронежилетів і касок.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська розпочали наступальні операції поблизу Авдіївки та захопили очисні споруди міста. Про це йдетсья у повідомленні Інституту вивчення війни.

За даними Bild, є припущення, що російські війська зайшли в Авдіївку з нового напрямку - північний схід, захопивши частину дачного селища, де розташовані очисні споруди.

Водночас, як йдеться у повідомленні розвідки Міністерства оборони Британії, українські військові провели кілька контратак біля Степового в районі Авдіївки.

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