Окупанти б'ють "Смерчами" по спальних районах Краматорська, є поранені

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Російські війська обстріляли спальні райони Краматорська Донецької області з РСЗВ "Смерч".

Як повідомляє Краматорська міська рада, внаслідок удару жінка отримала поранення.

"Знову "Смерч" по Краматорську. Били по приватному сектору та спальних районах міста. Поранена жінка, отримали пошкодження приватні будинки, багатоквартирні та шкільний заклад", - сказано в ньому.

Зазначається, що на місцях зараз працюють вибухотехнічні служби.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що затримка надходження зброї від Заходу для контрнаступу ЗСУ пов'язана з тим, що на складах немає стільки озброєнь. Як тільки вони будуть поповнені, потрібне українській армії озброєння надійде в Україну за місяць, два-три.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. На його думку, Путін вважає, що в такій ситуації Київ не зможе зблизитися з ЄС і НАТО і зіткнеться з труднощами відновлення держави після війни. Путін не зможе реалізувати всі свої цілі і буде максимально затягувати військові дії.

На думку військового експерта Олега Жданов, президент РФ Володимир Путін працюватиме над прямим підключенням Білорусі до війни проти України. При цьому він також вимагатиме від Мінська і країн ОДКБ або військової техніки, або військ для захоплення української держави.

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