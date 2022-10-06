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Окупанти бомбитимуть Україну в день народження Путіна - Генштаб

6 жовтня 2022, 20:46

Атаки можуть бути за вказівкою Путіна або ініціативою військового командування окупаційної армії.

Володимир Путін, ядерна зброя
Володимир Путін / Reuters , ua.depositphotos.com

Президент Росії Володимир Путін 7 жовтня відзначить свій день народження.

Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, атаки окупантів можуть посилитися.

Він зазначив, що слід враховувати одержимість окупантами якимись пам'ятними або сакральними датами.

Громов зазначив, що всі пам'ятають про те, що в День Незалежності України загарбники здійснювали масовані удари і застосовували всі можливі види зброї, щоб посіяти паніку і завдати максимальної поразки і цивільній, і військовій інфраструктурі.

"Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися те ж саме зробити і на день народження свого "вождя", – додав бригадний генерал.

Він зазначив, що атаки можуть бути за вказівкою Путіна або ініціативою військового командування окупаційної армії.

"Якщо це буде прийняття рішення самостійно військовими керівниками, найбільше хотілося б, щоб вони "накосячили", і були в подальшому прийняті кадрові рішення по керівному складу Збройних сил країни-агресора", – підкреслив Громов.

За його словами, для українських захисників це буде звичайний день – вони, як завжди, будуть виконувати свої обов'язки.

"Єдине, мабуть, вони постараються якомога більше надати противнику можливості "побувати на концерті Кобзона", – підсумував бригадний генерал.

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в "діалозі" щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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