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Загроза ядерного удару: Комаровський пояснив, як правильно приймати йодид калію

4 жовтня 2022, 23:24

У таблетці 0,25 Г - 250 МГ, але 1 людині одноразово потрібно випити 125 МГ, тому таблетку потрібно поділити навпіл.

Євген Комаровський
Як приймати йодид калію - Комаровський / скріншот з відео

Про різницю між препаратом калію йодид 125 і 0,25 повідав відомий дитячий доктор Євген Комаровський. Такі таблетки використовують при ядерній катастрофі, адже вони дозволяють запобігти поглинанню організмом людини радіоактивного йоду.

Як написав лікар у своєму Telegram, головне не цифри - 125 або 0,25, а саме одиниця виміру.

Зокрема, МКГ (мікрограми) - це для профілактики дефіциту йоду в організмі. МГ (міліграми) і Г (грами) - для використання при атомній аварії.

Тому українцям слід знати, що:

  • 1 МГ = 1000 МКГ;
  • 1 Г = 1000 МГ;
  • 125 МГ це - 0,125 г.

У таблетці 0,25 г - 250 мг, але 1 людині одноразово слід випити 125 мг, тому таблетку потрібно поділити навпіл.

Якщо таблетка 0,125 Г - це 125 МГ, а людині одноразово потрібно 125 МГ, тоді таблетку потрібно випити повністю.

"Якщо доза в МКГ - викинути (відкласти після війни), це не підходить для екстреної профілактики", - говорить фахівець.

Як приймати таблетки в разі небезпеки

Калію йодид п'ють всього один раз за сигналом від уряду України або рятувальників. Приймати йодид калію заздалегідь не можна, так як в цьому випадку він може бути не ефективний.

Дози прийому препарату розрізняються залежно від віку. Тому пити йодид калію необхідно в наступному дозуванні:

  • немовлятам до одного місяця ( дітям на грудному вигодовуванні) - 16 мг
  • дітям від одного місяця до трьох років-32 мг;
  • від 3 до 12 років - 62,5 мг;
  • підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і годуючим матерям - 125 мг.

Важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем про можливу реакцію вашого організму на його застосування, так як можна серйозно нашкодити своєму здоров'ю.

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