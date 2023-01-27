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Ціллю був не Рогозін: ЗМІ дізналися, на кого полювали ЗСУ у ресторані Донецька

27 січня 2023, 10:51
Рогозін зараз намагається піаритися на цій ситуації, щоб вибити собі нову посаду у російської влади.
Дмитрий Рогозин
Ціллю удару по ресторану в Донецьку міг бути не Рогозін/ УНІАН

У тимчасово окупованому Донецьку наприкінці грудня 2022 року пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", у якому святкував свій день народження ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Тоді загинули двоє окупантів, а сам Рогозін і ще кілька людей отримали поранення. У той час вважалося, що ціллю удару був саме ексглава "Роскосмосу", проте зараз з’явилися інші дані.

Ціллю міг бути глава так званого уряду "ДНР" Віталій Хоценко, який теж був присутній на святкуванні. Таку версію розглядає як основну так зване "слідство" псевдореспубліки, пише російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

При цьому зазначається, що Рогозін зараз намагається піаритися на цій ситуації. Тому він активно роздає інтерв’ю, заявляє нібито про полювання на нього "західних спецслужб" і погрожує "відплатою" за нібито замах на нього.

"Інтерв'ю, які зараз роздає Дмитро Рогозін, викликають когнітивний дисонанс навіть у тих, хто з ним особисто не знайомий. Це спроба з власної дурості зробити привід для гордості. За інформацією, отриманою від очевидців обстрілу ресторану "Шеш-Беш", удар по будівлі був завданий саме в момент появи там Хоценка. Слідство розглядає основною версією замах на нього", – йдеться в повідомленні "ВЧК-ОГПУ".

У Telegram-каналі висміяли Рогозіна і назвали святкування його дня народження, на яке він заздалегідь запросив багато людей, "ідіотською витівкою".

Також зазначається, що нинішній піар Рогозіна на цій ситуації – це його спроба привернути до себе увагу і вибити собі нову посаду у російської влади.

Поранення Рогозіна внаслідок вибуху в Донецьку

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку близько 20:00 21 грудня пролунав вибух у ресторані "Шеш-Беш", де відзначав день народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Загинуло двоє окупантів, а сам Рогозін отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна. Проте сам він "визнає" лише поранення шийного відділу хребта.

У ДПСУ повідомили, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна та передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

Пізніше стало відомо, що Рогозін готується до операції і йому загрожує параліч. Ексглаві "Роскосмосу" збиралися дістати осколок з шиї.

Нагадаємо, Рогозін після свого поранення у Донецьку відправив уламок снаряда, який, за його словами, лікарі дістали з його хребта, президентові Франції Еммануелю Макрону.

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