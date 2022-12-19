Окупантів вибивають з Кінбурна потужними боєприпасами: росіяни волають про 'ядерну зброю'

Окупанти у своїх соціальних мережах поширили панічні повідомлення.

Віталій Кім / instagram.com/kimkimvitalii

Проти російських окупантів на Кінбурнській косі застосовують термобаричні боєприпаси, заявив голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

За його словами, заяви окупантів про те, що ЗСУ нібито вдарили по ворожих позиціях на Кінбурнській косі тактичною ядерною зброєю, звучать смішно. Про це він розповів в ефір Еспресо.

Він зазначив, що окупанти у своїх соціальних мережах поширили панічні повідомлення про те, що Збройні сили України нібито застосували на Кінбурнській косі "тактичну ядерну зброю".

"Це дійсно смішно. Тому що це 9-кілограмовий термобаричний боєприпас, який доопрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові, скажімо так. Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона – таку вагу і на таку відстань, ось вони цю паніку і підняли. Тому що на відео воно виглядає серйозно. Але насправді це розробки наших волонтерів, які допрацювали дещо", - сказав Кім.

Він також додав, що волонтери доробляють ще два-три таких боєприпаси – один поїде на Бахмутський напрямок, а інші працюватимуть на півдні.

Раніше повідомлялося про бої за Кінбурнську косу в Миколаївській області.

Зазначається, що українські підрозділи дійшли до Геройського, звідки збираються розвивати наступ далі.

"На косі залишалися російські підрозділи, кілька опорних пунктів і склад з боєприпасами", — уточнюється в повідомленні.

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