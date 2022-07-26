Окупантів "здали": у РФ істерять після ліквідації загону ОМОНу в Лисичанську

ЗСУ знищили загін ОМОНу РФ / Фото УНІАН

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України розповіли подробиці ліквідації групи російських окупантів у Лисичанську Луганської області.

В результаті чого були знищені 12 російських окупантів з ОМОНу, йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі.

При цьому в СтратКомі опублікували імена знищених російських загарбників.

Звернемо увагу, що в Мережі російські окупанти поскаржилися, що хтось здав їх місце дислокації.

"Спасибі добрим людям, за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивовані нашій роботі за вашими координатами!", - додали в ЗСУ.

/ t.me/AFUStratCom

/ t.me/AFUStratCom

Удар по окупантах у Лисичанську

Раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, як нещодавно захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу в Луганській області.

За його словами, окупанти тільки заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих і поранених.

Анатолій Штефан зазначив, що 12 окупантів одразу офіційно "денацифікувалися".

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