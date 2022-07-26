Окупантів "здали": у РФ істерять після ліквідації загону ОМОНу в Лисичанську

У Мережі російські окупанти поскаржилися, що хтось повідомив заздалегідь їх місце дислокації.
В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України розповіли подробиці ліквідації групи російських окупантів у Лисичанську Луганської області.
В результаті чого були знищені 12 російських окупантів з ОМОНу, йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі.
При цьому в СтратКомі опублікували імена знищених російських загарбників.
Звернемо увагу, що в Мережі російські окупанти поскаржилися, що хтось здав їх місце дислокації.
"Спасибі добрим людям, за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивовані нашій роботі за вашими координатами!", - додали в ЗСУ.
Удар по окупантах у Лисичанську
Раніше офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів, як нещодавно захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу в Луганській області.
За його словами, окупанти тільки заїхали на ротацію, як отримали купу вбитих і поранених.
Анатолій Штефан зазначив, що 12 окупантів одразу офіційно "денацифікувалися".
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