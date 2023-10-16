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Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФ

Олексій Тесля
16 жовтня 2023, 20:30 оновлено 16 жовтня, 20:34
Ворог намагався атакувати позиції десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.
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ЗСУ розгромили колону окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці Збройних сил України розгромили колону окупаційних військ РФ, яка йшла на прорив лінії фронту.

Ворог намагався атакувати позиції десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

При цьому ворог зосередив велику кількість танків, БМП і МТ-ЛБ, які підтримували штурмові дії піхоти.

відео дня

Відзначається, що українські захисники вчасно виявили ворожу колону і завдали удару по ворожій техніці, що швидко наближалася.

"Десантники уразили окупантів з артилерії, протитанкових ракетних комплексів, а також ударними дронами і скидами боєприпасів з БПЛА", - уточнюється в повідомленні.

Дивіться відео - ЗСУ знищують ворожу колону:

Screenshot
ЗСУ знищили ворожу колону / скріншот

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити нові території. Ворог суттєво активізував свої сили та перейшов в атаку, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.

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ЗСУ війна Росії та України
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