Окупантів розривало на шматки разом з технікою: ЗСУ зупинили новий штурм РФ

Бійці Збройних сил України розгромили колону окупаційних військ РФ, яка йшла на прорив лінії фронту.
Ворог намагався атакувати позиції десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, йдеться в повідомленні в Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
При цьому ворог зосередив велику кількість танків, БМП і МТ-ЛБ, які підтримували штурмові дії піхоти.
Відзначається, що українські захисники вчасно виявили ворожу колону і завдали удару по ворожій техніці, що швидко наближалася.
"Десантники уразили окупантів з артилерії, протитанкових ракетних комплексів, а також ударними дронами і скидами боєприпасів з БПЛА", - уточнюється в повідомленні.
Дивіться відео - ЗСУ знищують ворожу колону:
Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити нові території. Ворог суттєво активізував свої сили та перейшов в атаку, попередив Олександр Сирський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакують у напрямку Куп'янська, у ЗСУ успіхи під Бахмутом. Сили оборони України продовжують свій наступ на півдні і сході, планомірно вибиваючи російських окупантів зі своїх територій, сказали в Генштабі.
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